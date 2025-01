الاحتلال يطلق النار على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة

أدان برنامج الأغذية العالمي “بشدة” إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على قافلة تابعة له في قطاع غزة، أمس الأحد.

وقال البرنامج في بيان، اليوم الاثنين، إن ما وقع “حادث مروع وغير مقبول على الإطلاق”.

وذكر بيان برنامج الأغذية العالمي أن قوات إسرائيلية أطلقت النار على قافلة تابعة له “كانت تتألف من ثلاث مركبات تقل ثمانية من الموظفين” بالقرب من نقطة تفتيش وادي غزة.

وأكد البيان أن إطلاق النار حدث رغم حصول القافلة على كل الموافقات اللازمة من السلطات الإسرائيلية، مضيفًا أن المركبات التابعة له أصيبت بـ16 رصاصة على الأقل.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الحادث عرَّض حياة موظفيه لخطر بالغ، وأدى إلى تعطل السيارات.

وأشار إلى أن “هذا الحادث غير المقبول ليس سوى أحدث مثال على بيئة العمل المعقدة والخطرة التي يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي وغيره من الوكالات”، مؤكدًا ضرورة “تحسين الظروف الأمنية في غزة على وجه السرعة حتى يتسنى استمرار المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.

كما حث البيان “جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية”.

ABSOLUTELY UNACCEPTABLE: A @WFP convoy, clearly marked & carrying 8 team members, was shot at by Israeli forces near Wadi Gaza despite prior clearances. Humanitarians are #NotATarget!

We MUST have safe, secure access to continue delivering life-saving aid. https://t.co/ai10NBO7re pic.twitter.com/ut73Eg4wKl

— Cindy McCain (@WFPChief) January 6, 2025