انتشال طفلة من تحت الأنقاض.. الاحتلال يقصف أنحاء غزة مخلفًا المزيد من الشهداء والجرحى (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء قصف الاحتلال وعملياته المستمرة في شمال ووسط وجنوب القطاع.

ووصل 3 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة عماد بمخيم البريج.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر، استشهاد 3 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة “أبو جربوع” في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مستشفى العودة بالنصيرات، بأن 19 فلسطينيًّا أصيبوا جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنابل اتجاه مواطنين في منطقة حي الدعوة بالنصيرات.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة من طائرة مسيّرة على تجمع لمواطنين خلف مخبز “أبو إسكندر” في نهاية شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مركز شرطة أصداء شمال غربي المدينة.

ووثقت مشاهد متداولة لحظة إنقاذ طواقم الدفاع المدني طفلة من بين ركام منزل عائلة “زهد” الذي دمره الاحتلال في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما كشفت مشاهد متداولة، لحظة العثور على قنبلة لم تنفجر، أطلقتها مسيّرة “كواد كابتر” الإسرائيلية في محيط مدرسة بالمخيم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، منذ أكثر من 15 شهرًا؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك رغم المطالب الدولية بضرورة وقف إطلاق النار.

كما تواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.