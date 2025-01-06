بثّت لحظة اغتيال ضابط في الأمن الوقائي.. شرطة الاحتلال تمطر حسن ربايعة بالرصاص (شاهد)

بثت الشرطة الإسرائيلية، مقطع فيديو للحظة إطلاق وابل من الرصاص على “حسن علي حسن ربايعة” (37 عامًا) الضابط بجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وتفجير منزله شمالي الضفة الغربية.

وقالت شرطة الاحتلال إن الفيديو صوّرته وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود، أثناء اغتيال حسن ربايعة في قرية ميثلون جنوبي محافظة جنين، بزعم العثور على أسلحة وأموال ومواد متفجرة في منزله.

يُشار إلى أن حسن ربايعة هو أسير سابق وأيضًا قائد ميداني في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطنى الفلسطيني (فتح)، التي نعته عقب استشهاده أمس في قريته ميثلون، خلال اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال.

وحسن هو أيضًا والد الطفل علي ربايعة (15 عامًا) الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام ميثلون في يوليو/تموز الماضي.