بيان للقسام وكتائب الأقصى بشأن الاشتباكات مع السلطة في جنين (فيديو)

اتهمت كتائب الشهيد عز الدين القسام وكتائب “شهداء الأقصى- شباب الثأر والتحرير” في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية بتجاوز “الخطوط الحمراء”، محذرة من الوصول إلى “مربع اللاعودة الذي لا تُحمد عقباه”.

وقالت كتائب القسام و”شهداء الأقصى- شباب الثأر والتحرير” في بيان، اليوم الاثنين، إن أجهزة السلطة “قتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج بعد أن منعت كل شيء عن المخيم من ماء ودواء وكهرباء وتعليم” لأكثر من شهر.

وطالب البيان “كل مسؤول بالوطن بالوقوف عند مسؤولياته، ووضع حد للظلم الواقع على المخيم”.

وذكر البيان أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، محذرًا من “الوصول إلى مربع اللاعودة، الذي يصب في مصلحة أعدائنا”.

وأكد البيان حرص المقاتلين على أن يبقى سلاحهم موجهًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد مخيم جنين اشتباكات بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة منذ نحو شهر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 من الجانبين إضافة إلى مدنيين.

وتقول الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إنها تنفذ حملة ضد من تصفهم بـ”الخارجين عن القانون” من أجل “فرض الأمن وإنهاء الفلتان”، في حين تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحملة تستهدف مقاومين للاحتلال الإسرائيلي.