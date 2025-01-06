جماعة الحوثي تعلن عن عملية عسكرية “نوعية” ضد إسرائيل وأمريكا (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية تنفيذ عملية عسكرية “نوعية”، حيث استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” شمالي البحر الأحمر، وهاجمت أهدافًا وسط وجنوب إسرائيل، في 4 عمليات نُفذت بصواريخ ومسيَّرات، حسب بيان للجماعة.

وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في كلمة متلفزة، الاثنين “نفّذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر عملية عسكرية نوعية مشتركة، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيَّرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا، وقد أدت العملية إلى إفشال الهجوم”.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي نفذت أيضًا، ظهر اليوم الاثنين، عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفًا عسكريًّا تابعًا للاحتلال الإسرائيلي في يافا (وسط إسرائيل) بطائرتين مسيَّرتين.

كما أعلن يحيى سريع استهداف هدف حيوي تابع لجيش الاحتلال في عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرة مسيَّرة.

ونفّذت جماعة الحوثي أيضًا عبر سلاح الجو عملية ثالثة، مساء الاثنين، حيث استهدفت هدفًا عسكريًّا تابعًا لجيش الاحتلال في يافا بمسيَّرة، حسب البيان.

وأكد الناطق العسكري أن العمليات حققت جميع أهدافها بنجاح.

كما أكد سريع أن جماعة الحوثي ستواصل عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي “حتى يتوقف العدوان” على قطاع غزة.