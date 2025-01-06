محكمة فلسطينية تأمر بحظر مواقع تابعة لشبكة الجزيرة

أمرت محكمة فلسطينية بحجب مواقع إلكترونية تابعة لشبكة الجزيرة، بناء على طلب من النائب العام.

ويشمل قرار المحكمة مواقع “الجزيرة نت” و”الجزيرة مباشر” و”الجزيرة 360″ و”أي جي بلس”.

ونص القرار على حجب هذه المواقع مدة أربعة أشهر.

وتقدم النائب العام الفلسطيني بطلب لحجب المواقع التابعة لشبكة الجزيرة، زاعما أنها “تقوم بنشر مواد وأفلام ومنشورات تهدد الأمن القومي وتحرض على ارتكاب الجرائم والمساس بأمن ومقدرات مؤسسات دولة فلسطين”.

وتأتي الخطوة بعد قرار السلطة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، “وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت”.

ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بقرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتبها في الضفة، وأبدت استغرابها للخطوة “التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين”.

وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن “قرار السلطة الفلسطينية يأتي للأسف متناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبنا في رام الله”.

وأضافت أن “قرار منع صحفيينا من مواصلة عملهم محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة جنين ومخيمها”، مشيرة إلى أنه “يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية” ضد صحفيي الجزيرة.

وقالت شبكة الجزيرة إنها “تعتبر قرار السلطة الفلسطينية محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة”.

وأكدت الشبكة أن “قرار السلطة لن يوقف التزامنا بمواصلة تغطية الأحداث والتطورات في الضفة الغربية بكل مهنية”.

وطالبت السلطة الفلسطينية “بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقنا بالتغطية الحرة في الضفة دون ترهيب”.

وحمّلت الشبكة السلطة “المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفينا داخل الضفة الغربية”.