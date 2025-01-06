بينهم ضابط شرطة.. لحظة مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة كدوميم (شاهد)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل 3 مستوطنين منهم امرأتان تبلغان من العمر حوالي 60 عامًا، صباح اليوم الاثنين، بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

3 قتلى بينهم ضابط شرطة

وذكرت أن اثنين من المسلحين أطلقا النار من سيارة عابرة، على ثلاث مركبات وحافلة تقل إسرائيليين على شارع 55 قرب قرية الفندق شرق قلقيلية؛ مما أسفر عن مقتل المرأتين ومستوطن عمره 40 عامًا، تبين لاحقًا أنه ضابط يدعى إيلاد يعقوب فانيكلشتاين ويعمل محقّقًا في مركز شرطة أريئيل.

הותר לפרסום שמו של אחד מ3 נרצחי הפיגוע הבוקר בפונדוק:

אלעד וינקלשטיין, שוטר ששימש כחוקר בתחנת אריאל במחוז ש״י.

בנו בן ה10 של אלעד היה איתו ברכב בזמן הפיגוע, ולא נפגע פיזית מירי המחבלים pic.twitter.com/QrqUxBEDEN — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) January 6, 2025

وقالت إن 9 آخرين أصيبوا بالهجوم، أحدهم في حالة خطرة، وأضافت أن المنفذين لاذوا بالفرار وتجري عملية مطاردة لهم، وتم نصب الحواجز وتطويق عدة بلدات في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر للجزيرة مباشر، إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية الفندق؛ مما أوقع إصابات عديدة بينها حالات حرجة توفي 3 من أصحابها لاحقًا.

صفعة جديدة للاحتلال

وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية كدوميم ووصفتها بالنوعية واعتبرتها “صفعة جديدة لكل المنظومة الإستخباراتية والأمنية والعسكرية الصهيونية”.

وقالت إنها تأتي “في إطار ردود شعبنا المتواصلة والطبيعية على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان المستمر على مدن الضفة والقدس”.