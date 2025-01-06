لحظة مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة كدوميم وفرار المنفذين (شاهد)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل 3 مستوطنين منهم امرأتان تبلغان من العمر حوالي 60 عامًا، صباح اليوم الاثنين، بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أن اثنين من المسلحين أطلقا النار من سيارة عابرة، على ثلاث مركبات وحافلة تقل إسرائيليين على شارع 55 قرب قرية الفندق شرق قلقيلية؛ مما أسفر عن مقتل المرأتين ومستوطن عمره 40 عامًا.

وقالت إن 7 آخرين أصيبوا بالهجوم، أحدهم في حالة خطرة، وأضافت أن المنفذين لاذوا بالفرار وتجري عملية مطاردة لهم، وتم نصب الحواجز وتطويق عدة بلدات في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر للجزيرة مباشر، إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية الفندق؛ مما أوقع إصابات عديدة بينها حالات حرجة توفي 3 من أصحابها لاحقًا.