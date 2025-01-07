الجزيرة مباشر تلتقي عائلة فقدت 3 أشقاء في سجون بشار الأسد (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر عائلة الحاج مالك في مدينة حلب شمالي سوريا، التي اعتُقل منها 3 أشقاء، وليد ومحمود ونجيب، في سجون نظام بشار الأسد منذ عام 2012.

وقالت العائلة إن الوالد توفي مكلومًا على أولاده الذين لم يعرف مصيرهم، في حين ظهرت الأم المسنة مكلومة أيضًا ولا تكاد تستطيع الحديث، لكنها لا تزال تتمسك بالأمل لرؤية أولادها.

وقالت الأم “لم أنسَ أولادي ولا ساعة ولا دقيقة واحدة، كيف أنساهم؟”. وعند سؤالها عن أعمار أولادها الآن، قالت إنها نسيتها بسبب طول مدة الغياب.

وعبَّرت الأم عن أمنيتها الأخيرة، وهي أن يعيدهم الله إليها سالمين.

وكشف شقيق المعتقلين عن ظروف اعتقالهم، قائلًا “في عام 2012 كانوا ذاهبين إلى العمل، أخذهم الحرس الجمهوري ولم نعرف عنهم شيئًا، أخبرنا الحرس بأنه نقلهم إلى الأمن الجوي، ثم قالوا إنهم نقلوهم إلى سجون جنائية”.

وأوضح أنهم حتى الآن، وبعد مرور نحو شهر من سقوط النظام السوري وفتح السجون، لا يزال أشقاؤه مفقودين، وكانوا طيلة كل تلك السنوات يعتقدون أنهم معتقلون في سجن صيدنايا السيئ السمعة.

وأشار إلى أن أشقاءه كانوا متزوجين ولديهم أولاد، لكن بعد اعتقالهم، تشتت أفراد الأسر، ومنهم من ذهب إلى تركيا.

وفي حوار سابق مع قناة الجزيرة مباشر، أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، سهير زقوت، أن اللجنة تلقت منذ إطلاق خطوطها الساخنة قبل أكثر من 3 أسابيع 8 آلاف طلب جديد من عائلات تبحث عن مفقوديها، ليصل العدد الإجمالي إلى 35 ألف مفقود خلال الأعوام العشرة الماضية.