ترامب يلوّح بالتدخل العسكري في غرينلاند وبنما ويهدد كندا اقتصاديا

ألمح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تصريحات مثيرة للقلق، الثلاثاء، بشأن إمكانية التدخل العسكري في غرينلاند وقناة بنما، فضلا عن تهديده باستخدام “القوة الاقتصادية” ضد كندا.

وقال ترامب للصحفيين عن قناة بنما وغرينلاند اللتين يرى أن على الولايات المتحدة السيطرة عليهما “نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي”، مضيفا “لن أعلن التزامي بعدم القيام بتحرك عسكري. قد نضطر إلى القيام بأمر ما”.

وغرينلاند تخضع لسيادة مملكة الدنمارك، وتتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق منذ عام 2009، حيث تدير شؤونها الداخلية بشكل مستقل بينما تظل السياسة الخارجية والدفاع من اختصاص الحكومة الدنماركية.

وغرينلاند، التي تُعَد أكبر جزيرة في العالم، منطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن النادرة، مما يجعلها محط اهتمام جيوسياسي واقتصادي كبير.

أما قناة بنما فهي ممر مائي اصطناعي يمتد على طول 82 كيلومترا، تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ عبر برزخ بنما في أمريكا الوسطى، وتقلل من مسافة الإبحار بين المحيطين، مما يعزز التجارة العالمية ويوفر الوقت والتكاليف.

وتتحكم في إدارة وتشغيل القناة هيئة قناة بنما منذ عام 1999، بعد أن كانت تحت السيطرة الأمريكية.

وفي ما يتعلق بكندا، صرَّح ترامب بأنه سيستخدم “القوة الاقتصادية” لتحقيق خطته غير المسبوقة لدمج البلدين.

وقال “كندا والولايات المتحدة، هذا سيكون شيئا رائعا. ستتخلص من ذلك الخط المرسوم بشكل مصطنع، وتنظر إلى ما سيبدو عليه الأمر. وسيكون أفضل بكثير للأمن القومي”.

ترامب والناتو

وفي سياق آخر، دعا ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي ليصل إلى خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بدلا من النسبة الحالية البالغة اثنين في المئة. وقال “يمكنهم جميعا تحمُّل التكلفة، لكن يجب أن تكون النسبة خمسة في المئة وليس اثنين في المئة”.

ولطالما شكك ترامب في الناتو الذي يُعَد العمود الفقري لأمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وكرر الشهر الماضي تهديده السابق بالانسحاب من الحلف ما لم يوافق أعضاؤه على زيادة الإنفاق.

ومحليا، أعرب ترامب عن رغبته في أن يمدد الكونغرس سقف الدين الفيدرالي، مؤكدا أنه لا يريد أن يرى الحكومة الفيدرالية تتخلف عن سداد ديونها التي تتجاوز 36 تريليون دولار. وقال “لا أريد أن أرى تخلفا عن السداد، هذا كل ما أريده”.

وفي مجال الطاقة، تعهّد ترامب بإلغاء حظر التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية، الذي أعلنه الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن. وقال “حظر التنقيب البحري لن يستمر. سأقوم بإلغائه فورا”، مضيفا أنه سيتخذ هذا الإجراء في اليوم الأول من رئاسته.

كما أعلن ترامب نيته وقف مشروعات طاقة الرياح الجديدة، قائلا “سنحاول تبنّي سياسة لا تسمح ببناء توربينات الرياح”.