الخارجية السودانية ترحب بالعقوبات الأمريكية على حميدتي والدعم السريع

رحبت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي: “نرحب بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على قائد المليشيا (الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، و7 شركات تجارية تملكها قوات الدعم السريع”.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية اليوم، أنها تتفق مع الإدارة الأمريكية بأن “محمد حمدان دقلو مسؤول عن الفظائع الممنهجة ضد الشعب السوداني التي ترتكبها المليشيا بما فيها الاغتصابات الجماعية”.

وأضافت الوزارة “إن بيان الخزانة الأمريكية أكد أن المليشيا تستخدم حرمان المدنيين من الإغاثة سلاحًا للحرب ضد الشعب السوداني، وأنها تنتهك بشكل منهجي القانون الدولي الإنساني وإعلان جدة الموقع في مايو 2023″.

ودعت الخارجية السودانية بقية الدول لاتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة قوات الدعم السريع ورعاتها، و”أن يكون هناك موقف موحد وصارم من الأسرة الدولية، في مواجهة هذه الجماعة الإرهابية لإجبارها على وقف حربها ضد الشعب السوداني ودولته ومؤسساته الوطنية” .

بيان الخزانة الأمريكية

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، الثلاثاء، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” و7 شركات، وذلك “لدورهم في زعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي في السودان“.

وتشمل العقوبات حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات المدرجة في القرار، سواء كانت موجودة في الولايات المتحدة أم في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين؛ كما يحظر أي كيانات تمتلكها تلك الشخصيات بنسبة 50 بالمئة أو أكثر.

بعد قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على حميدتي.. كيف علق مستشار قائد قوات الدعم السريع عليها؟#الجزيرة_مباشر | #السودان pic.twitter.com/R0qldYOMB0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2025

بيان الخارجية الأمريكية

أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء 7 يناير، بيانًا صحفيًا أكد فيه على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع.

وأضاف “نحن اليوم نفرض عقوبات على زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو موسى، المعروف باسم حميدتي، لدوره في الفظائع المنهجية التي ارتُكبت ضد الشعب السوداني. كما نفرض عقوبات على سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع تقع في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد واحد لدورهم في شراء الأسلحة لقوات الدعم السريع”.

واشنطن تفرض عقوبات على حميدتي وتتهم الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية”https://t.co/UdD8EaG54x — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 7, 2025

كما أكد البيان على “تصنيف حميدتي وإدراجه على لائحة العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، وبالتحديد الاغتصاب الجماعي للمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع الخاضعين لسيطرته. ونتيجة لهذا التصنيف، فإن حميدتي وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة“.