شاهد: الشرطة الإسرائيلية تعتدي على امرأة فلسطينية وتنزع حجابها

وثقت مشاهد من “كاميرا” مراقبة لحظة اعتداء أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على سيدة فلسطينية في بلدة قلنسوة العربية داخل الخط الأخضر.

وأظهرت المشاهد التي تم توثيقها، الاثنين، عناصر الشرطة الإسرائيلية وهي تعتدي على السيدة بالضرب المبرح وخلع حجابها.

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على امرأة فلسطينية في بلدة قلنسوة وتنزع حجابها بالقوة. pic.twitter.com/6Z3hR5Z3fX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2025

وصباح اليوم الأربعاء أيضًا، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جيش الاحتلال اعتدى على سيدة فلسطينية بالضرب في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.