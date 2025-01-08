شاهد: قوة إسرائيلية تتسلل متنكرة داخل بيت لحم وتختطف فلسطينيا

وثقت مشاهد من “كاميرا” مراقبة، اليوم الأربعاء، لحظة قيام جيش الاحتلال باختطاف مواطن فلسطيني من داخل الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت المشاهد لحظة تسلل جنود إسرائيليون بسيارة مدنية داخل مدينة بيت لحم، وقيامهم بإخراج مواطن فلسطيني من سيارته والاعتداء عليه قبل اعتقاله.

وفي الأثناء قامت قوة أخرى مدججة بالسلاح بتهديد المدنيين المحيطين بالواقعة، لمنعهم من التدخل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن وحدة إسرائيلية خاصة تابعة لقوات الاحتلال، اعتقلت المواطن صلاح محمد فرج في الأربعينيات من عمره، أثناء وجوده في قرية أرطاس جنوب بيت لحم.

وفي مشاهد متداولة أخرى التقطها أحد الفلسطينيين، أظهرت قيام جنود الاحتلال باعتقال شبان من حارة الجعبري في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأشارت (وفا) إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيًا من قرى وبلدات الخليل، صباح اليوم.