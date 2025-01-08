محام يكشف تفاصيل دعوى قضائية ضد جنديين إسرائيليين في الأرجنتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب (فيديو)

ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أنه تم رفع دعوى قضائية في الأرجنتين ضد جنديين إسرائيليين أحدهما فر من البرازيل، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة هند رجب رفعت دعوى قضائية ضد الجندي المطلوب في البرازيل، والذي فر إلى الأرجنتين، بعد أن أصدرت محكمه فيدرالية مذكره تحقيق ضده، للاشتباه في مشاركته في جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية.

كما رفعت المؤسسة في الارجنتين دعاوى قضائية بتهمه ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد جندي اسرائيلي آخر مقاتل في لواء غفعاتي.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر حول هذه الملاحقات، قال المحامي هارون رضا المستشار القانوني لمؤسسة هند رجب، “هناك ثلاث قضايا مرفوعة في الأرجنتين، ضد مجرمي حرب من الجيش الإسرائيلي، وقضية أخرى ضد شخص فر من البرازيل إلى الأرجنتين، وقمنا برفع تلك القضية في البرازيل”.

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية:

⭕️ جندي الاحتياط الإسرائيلي يوفال وغداني يعود إلى البلاد بعد هروبه من البرازيل إثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.

⭕️ ضابط الاحتياط هرب من البرازيل إلى الأرجنتين ثم إلى ميامي بمساعدة وزارة الخارجية قبل وصوله إلى مطار بن غوريون. pic.twitter.com/J3jMTR8gdo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2025

مآلات مثل هذه القضايا

قال هارون “الأمور ليست سهلة بالتأكيد، لكننا أول مؤسسة أو منظمة تحصل على قرار من قاض في الخارج لفتح تحقيق ضد مجرم حرب إسرائيلي، وهذا جديد لم تكن له سابقة من قبل، وستكون هناك قضايا أخرى ستتبعها”.

وحول وجود نحو 1000 ملف لألف جندي إسرائيلي تتابعهم مؤسسة هند رجب، بشكل أو بآخر حول العالم، قال هارون “لدينا فريق قانوني منتشر في كل أرجاء العالم. إضافة إلى ذلك نعمل مع محامين، وكذلك هناك فرق تحقيق تعمل على مدار الساعة، تبحث عن مجرمي حرب إسرائيليين وتتابع تحركاتهم في كل مكان”.

العلاقة مع المحاكم الدولية

وحول العلاقة بين مؤسسة هند رجب ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، قال هارون “إن هاتين المحكمتين منفصلتان، لكن قراراتهما تساعدنا في مقاضاة وملاحقة هؤلاء المجرمين، ومذكرات الاعتقال أو مذكرات التوقيف التي تصدر بحق مسؤولين إسرائيليين تُسهل علينا متابعة وملاحقة هؤلاء الجنود”.

وقد سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا على وشك الاعتقال قبل تحذيرهم من قبل الجيش الإسرائيلي بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد تقديم شكاوى من مؤسسات محلية إلى القضاء في تلك الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.

كما قدمت مجموعة مكونة 620 محاميا تشيليا دعوى ضد الجندي الإسرائيلي سار هيرشورين، من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة، وهو موجود حاليا في تشيلي.