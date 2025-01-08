هآرتس: قائد في الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بعد استخدامه درعا بشريا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مواطنًا فلسطينيًا أجبره جيش الاحتلال الإسرائيلي على العمل كدرع بشري وتفتيش المباني في منطقة خان يونس بغزة، قُتل برصاص قائد عسكري إسرائيلي.

وقالت صحيفة “هآرتس” إنه بحسب التقرير الذي نشره موقع مستقل للصحافة الاستقصائية باللغة العبرية، فإن الفلسطيني الذي أجبر على العمل كدرع بشري وتفتيش المباني في منطقة خان يونس، حصل على إذن من الجيش الإسرائيلي بالوجود في المبنى.

وأضافت “عندما وصل قائد في اللواء، حدد الرجل على أنه فلسطيني، وأخرج بندقيته وأطلق النار عليه حتى الموت، دون أن يعرف أن الرجل الفلسطيني مسموح له بالتواجد في المبنى”.

“بروتوكول البعوض”

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن وحدات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية للجنود أثناء العمليات. حيث يتم إرسال الفلسطينيين الذين يطلق عليهم الجنود اسم “الشاويش” إلى المباني لإجراء عمليات تفتيش قبل دخول الجنود الإسرائيليين إليها.

ونقلت “هآرتس” عن شبكة “سي إن إن” الإخبارية أن فلسطينيين، من بينهم مراهقون، أُرغموا على العمل كدروع بشرية في غزة، و”أصبح استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية معروفًا بين جنود جيش الدفاع الإسرائيلي باسم بروتوكول البعوض”.