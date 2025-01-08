سياسة|فلسطين

وثيقة إسرائيلية تكشف “أهداف وخطوات” صفقة التبادل مع حماس

ضغوط شعبية من جانب أهالى الإسرى الإسرائيليين على حكومة نتنياهو
ضغوط شعبية من جانب أهالى الأسرى الإسرائيليين على حكومة نتنياهو (الأناضول)
8/1/2025

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن القناة 11، ما ذكرت أنه الوثيقة الإسرائيلية التي تُعد الأساس لمحادثات صفقة التبادل التي تتم في العاصمة القطرية الدوحة.

وتُحدد الوثيقة هدف الاتفاق بـ”إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة ، سواء كانوا أحياء أو أمواتًا، مقابل عدد متفق عليه من السجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتحقيق تهدئة دائمة تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإعادة إعمار القطاع”.

وتشمل الوثيقة خطوات تنفيذية مثل:

  • انسحاب إسرائيل من وسط القطاع.
  • تفكيك المواقع العسكرية.
  • تقديم مساعدات إنسانية تشمل 600 شاحنة يوميًا.

في المقابل، تطالب إسرائيل حماس بالإجراءات التالية:

  • الإفراج عن الأسرى على مراحل، بدءًا من النساء.
  • تقديم قائمة بأسماء المختطفين الذين سيُطلق سراحهم في المرحلة الأولى.
  • تخفيض عدد الأسرى الفلسطينيين المحظور الإفراج عنهم.
  • إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، بما في ذلك توفير آلاف الوحدات السكنية المؤقتة.

وتشمل الاتفاقية أيضًا، البدء بإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك إزالة الأنقاض وإدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة.

ورغم التقدم في المفاوضات، لا تزال هناك فجوة تتعلق بعدد الأسرى الذين بقوا على قيد الحياة في غزة، مما يضيف تعقيدًا إلى المفاوضات المستمرة منذ أكثر من عام، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

المصدر : هيئة البث الإسرائيلي

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