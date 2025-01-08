وثيقة إسرائيلية تكشف “أهداف وخطوات” صفقة التبادل مع حماس

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن القناة 11، ما ذكرت أنه الوثيقة الإسرائيلية التي تُعد الأساس لمحادثات صفقة التبادل التي تتم في العاصمة القطرية الدوحة.

وتُحدد الوثيقة هدف الاتفاق بـ”إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة ، سواء كانوا أحياء أو أمواتًا، مقابل عدد متفق عليه من السجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتحقيق تهدئة دائمة تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإعادة إعمار القطاع”.

كُشف لأول مرة عن الوثيقة الإسرائيلية التي تستند إليها مفاوضات صفقة التبادل في الدوحة، والتي تهدف إلى إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل عدد متفق عليه من السجناء الأمنيين الفلسطينيينhttps://t.co/lnopBPg79w pic.twitter.com/wzMBcLsPU1 — مكان الأخبار (@News_Makan) January 8, 2025

وتشمل الوثيقة خطوات تنفيذية مثل:

انسحاب إسرائيل من وسط القطاع.

تفكيك المواقع العسكرية.

تقديم مساعدات إنسانية تشمل 600 شاحنة يوميًا.

في المقابل، تطالب إسرائيل حماس بالإجراءات التالية:

الإفراج عن الأسرى على مراحل، بدءًا من النساء.

تقديم قائمة بأسماء المختطفين الذين سيُطلق سراحهم في المرحلة الأولى.

تخفيض عدد الأسرى الفلسطينيين المحظور الإفراج عنهم.

إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، بما في ذلك توفير آلاف الوحدات السكنية المؤقتة.

وتشمل الاتفاقية أيضًا، البدء بإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك إزالة الأنقاض وإدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة.

ورغم التقدم في المفاوضات، لا تزال هناك فجوة تتعلق بعدد الأسرى الذين بقوا على قيد الحياة في غزة، مما يضيف تعقيدًا إلى المفاوضات المستمرة منذ أكثر من عام، وفق هيئة البث الإسرائيلية.