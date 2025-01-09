شاهد: وصول طائرة مساعدات قطرية إلى مطار دمشق

وصلت طائرة قطرية، اليوم الخميس، إلى مطار دمشق الدولي، حاملة مساعدات لدعم الشعب السوري.

وبعد يومين من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أعلنت قطر أنها بدأت تسيير جسر جوي يحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتشمل المساعدات سيارات إسعاف، ومواد غذائية، وأدوية.

كما أرسلت قطر قبل أيام مساعدات فنية للإسهام في إعادة تشغيل مطار دمشق، بما يضمن تسهيل تدفق المساعدات إلى سوريا.

وأول أمس الثلاثاء، استأنف مطار دمشق الدولي عمله رسميا، من خلال تسيير رحلات تابعة لشركات طيران سورية وقطرية، بعد توقف دام شهرا إثر سقوط نظام الأسد.

وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أولى شركات الطيران بالعالم التي تسير رحلات تجارية إلى سوريا بعد سقوط النظام، إذ أعلنت يوم الخميس الماضي استئناف رحلاتها بدءًا من السابع من الشهر الجاري، بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق.

وكانت السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق قد فتحت أبوابها في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورفعت العلم فوق مبنى السفارة بحضور وفد دبلوماسي قطري، وذلك بعد نحو 13 عامًا من إغلاقها، لتكون الدولة الثانية التي تعيد رسميًّا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ سقوط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول.

وأرسلت قطر وفدًا دبلوماسيًّا إلى دمشق، والتقى الوفد بالحكومة الانتقالية، وجدَّد التزام الدوحة الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق.

وتركزت المناقشات على أهمية دعم الاستقرار، وحماية المؤسسات السورية خلال الفترة الانتقالية.