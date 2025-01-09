طفل يهتف لفلسطين على قناة أمريكية والقناة تحذف المشهد (فيديو)

استغل طفل ظهوره على قناة “فوكس 5” الأمريكية، خلال إجرائها مقابلات مع المواطنين المحتفلين بتراكم الثلوج الناجمة عن العاصفة “بلير”، التي ضربت عددا من الولايات الأمريكية، ليهتف بالحرية لفلسطين.

وخلال المقابلة، سأل المراسل الطفل عن تأثره بتساقط الثلوج، ليرد الطفل “لقد أصبت في عيني”، لكنه قاطع المذيع بعد ذلك وطلب منه أن يقول شيئًا آخر، ليفاجئ الطفل القناة الأمريكية بقوله “الحرية لفلسطين”، ووثقت ناشطة اللقاء خلال مشاهدة التقرير على الهواء مباشرة.

طفل يستغل ظهوره على قناة “فوكس 5” الأمريكية وينادي بالحرية لفلسطين، والقناة تحذف اللقطة من تقريرها على يوتيوب pic.twitter.com/RSpgFgFPQM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2025

ونشرت قناة فوكس التقرير عبر حسابها على يوتيوب أمس، ولكنه لم يتضمن اللقاء مع الطفل، لذا تداوله المدونون مصورًا من الشاشة على نطاق واسع مشيدين بشجاعة الصغير.