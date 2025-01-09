قتل 2 من أبنائها واعتقل الثالث.. الاحتلال يفجر منزل عائلة سليط بمخيم طولكرم (فيديو)

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من مدينة طولكرم ومخيميها، شمالي الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية خلفت دمارا كبيرا.

وشن جيش الاحتلال عملية عسكرية استمرت 20 ساعة، مخلفا دمارا في البنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.

وبمجرد انسحاب الجيش، خرج سكان المخيم ليجدوا أنفسهم أمام مشهد جديد من التدمير والخراب جراء أعمال التجريف والتفجير الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جرافات الاحتلال واصلت طوال الليلة الماضية تجريف البنية التحتية وتدميرها في شوارع المخيم من شبكات المياه والكهرباء والإنترنت، وتحديدا في وسطه وجهته الشمالية التي تقع في حارات “المدارس والخدمات والبلاونة ومربعة حنون وأبو الفول والعكاشة والمقاطعة”؛ مما أدى إلى انقطاع خدمات تلك البنية في أجزاء واسعة من المخيم.

وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا عشرات المنازل، وسط أعمال تخريب وتفتيش وتنكيل بالمواطنين واحتجازهم في غرفة واحدة وإخضاعهم للتحقيق الميداني، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، كما تم طرد مجموعات أخرى من منازلها.

وفي مخيم طولكرم، تقف عائلة مطيع سليط بجوار ركام منزلها، بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتفجيره فجرا.

يقول مطيع وهو والد أسير وشهيدين، إن السلطات الإسرائيلية أخطرته بقرار هدم المنزل قبل أشهر، ونفذته فجر اليوم.

وأضاف: “عملت وحدة المتفجرات لساعات في المنزل وحولته إلى ركام”. وتقف زوجته إلى جواره تتفقد البيت، وتقول: “هذا فعل لن يهزنا وسنبقى صامدين”.

وتتهم إسرائيل نجل العائلة محمود سليط بالمشاركة في تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان إن جيش الاحتلال وسّع عملياته في مدينة طولكرم ومخيميها، حيث يواصل حصار ودهم منازل في مخيم نور شمس، إضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة.

وفي وقت سابق الخميس، قال محافظ طولكرم عبد الله كميل في بيان، إن العملية العسكرية في طولكرم “جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، وله أهداف خبيثة مرتبطة بخطة الاحتلال المستمرة لنشر الفوضى والتدمير والتخريب”.

وأشار إلى أن العملية تهدف أيضا لاستنزاف دائم لمقدرات السلطة الفلسطينية، عبر تجريف البنية التحتية واستهداف المحال التجارية، والأملاك الخاصة والعامة، وخلق حالة من عدم الاستقرار.

وفي هذا الإطار نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الخميس سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية، واعتقل عددا من الفلسطينيين في مدينة قلقيلية شمالي الضفة بحسب مصادر محلية.