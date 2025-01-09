مجلس النواب اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للبلاد (فيديو)

فاز قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون برئاسة لبنان، بعد انتخابه من قبل مجلس النواب، اليوم الخميس.

وحصل عون على 99 صوتا من إجمالي عدد أصوات أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 128 نائبا.

وعلّق رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة الأولى للتشاور بعد إخفاق المجلس في انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى.

وللفوز بالانتخابات، يلزم في الدورة الأولى للجلسة الحصول على 86 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان، في حين يكتفى بالنصف +1، أي 65 صوتا في الدورة الثانية للجلسة.

وانتهت الدورة الأولى للجلسة البرلمانية رقم 13 دون انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم حصول أي من المرشحين على عدد أصوات يعادل ثلثي النواب البالغ عددهم 128، وفق ما ينص عليه الدستور.

وبعد جلسة حضرها جميع أعضاء البرلمان، حصل قائد الجيش عون على 71 صوتا، وصوّت 37 نائبا بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة.

وينهي هذا الانتخاب شغورا رئاسيا مستمرا منذ أكثر من عامين.

وظل المنصب، المخصص لمسيحي ماروني في إطار نظام طائفي لتقاسم السلطة، شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022. ولم تتمكن الفصائل السياسية المنقسمة بشدة من الاتفاق على مرشح قادر على الفوز بعدد كاف من الأصوات.

ووفقا لنظام الحكم في لبنان، يتعين على الرئيس الجديد عقد مشاورات مع المشرعين لترشيح رئيس وزراء سني يشكل حكومة جديدة، وهي عملية تطول في كثير من الأحيان بسبب الجدال بين الفصائل بشأن الحقائب الوزارية.

ويتولى عون (60 عاما) قيادة الجيش اللبناني منذ عام 2017.