“وصلنا إلى ساعة الحقيقة”.. جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان (فيديو)

أدى الرئيس اللبناني جوزيف عون اليمين الدستورية في البرلمان، اليوم الخميس، ليصبح الرئيس الرابع عشر للبلاد.

وفاز عون، الذي كان قائدا للجيش، برئاسة لبنان، بعد انتخابه من قبل مجلس النواب، بـ99 صوتا من إجمالي عدد أصوات أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 128 نائبا.

ووصل عون إلى مقر مجلس النواب، ووقف بجوار رئيس البرلمان نبيه بري، وأدى اليمين الدستورية. وأنهى هذا الانتخاب شغورا رئاسيا مستمرا منذ أكثر من عامين.

وألقى عون كلمة أمام البرلمان، قال فيها:

لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتفجيرات وسوء إدارة أزماتنا.

اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وليسمع العالم ذلك.

وصلنا إلى ساعة الحقيقة ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي والاقتصادي.

سنصبح كلنا تحت حكم القانون ولا حصانة لمجرم أو فاسد ولا تدخل في القضاء.

عهدي أن أطعن في أي قانون يخالف أحكام الدستور.

عهدي أن أدعو إلى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس للحكومة.

عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة لتأكيد حق الدولة في احتكار حق حمل السلاح.

عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسية دفاعية كاملة بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية.

لن نفرط في سيادة واستقلال لبنان.

عهدي أن نعيد إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان.

عهدي أن أقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية وأن نبني شراكات استراتيجية وأن نمارس سياسة الحياد الإيجابي.

عهدي التمسك بمبدأ عدم توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظا على حق العودة.

لدينا فرصة تاريخية لبدء حوار جاد مع الدولة السورية وإعادة العلاقات بيننا.

عهدي أن أحترم حرية الإعلام وحرية التعبير ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

عهدي ألا أتهاون في حماية أموال المودعين.

عهدي أن نثبت للعالم بأنه لا وجود لكلمة فشل في القاموس اللبناني.

عهدي أن أعمل مع الجميع للدفاع عن المصلحة العامة وحقوق اللبنانيين.

وظل المنصب، المخصص لمسيحي ماروني في إطار نظام طائفي لتقاسم السلطة، شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022. ولم تتمكن الفصائل السياسية المنقسمة بشدة من الاتفاق على مرشح قادر على الفوز بعدد كاف من الأصوات.

ووفقا لنظام الحكم في لبنان، يتعين على الرئيس الجديد عقد مشاورات مع المشرعين لترشيح رئيس وزراء سني يشكل حكومة جديدة، وهي عملية تطول في كثير من الأحيان بسبب الجدال بين الفصائل بشأن الحقائب الوزارية.

ويتولى عون (60 عاما) قيادة الجيش اللبناني منذ عام 2017.