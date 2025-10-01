إيطاليا واليونان تصدران نداء مشتركا لإسرائيل لضمان سلامة أعضاء أسطول الصمود المتجه إلى غزة

حثت إيطاليا واليونان، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين المشاركين في أسطول الصمود الذي يتأهب لتدخل إسرائيلي لمنعه من إيصال مساعدات إلى غزة.

وقال البلدان في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجيتهما “ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة وأمن المشاركين، والسماح بجميع إجراءات الحماية القنصلية”.

كما دعت روما وأثينا الناشطين إلى قبول مقترح حل توافقي بأن يتم تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية والسماح لها بتوزيعها في غزة، ومن ثم تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

ورفض المشاركون في الأسطول المقترح أكثر من مرة وقالوا إن جزءا أساسيا من هدفهم يتمثل في الوقوف في وجه إسرائيل وفضح الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

كانت موفدة الجزيرة مباشر المرافقة لأسطول الصمود قد قالت اليوم إن الخارجية الإيطالية وجهت نداء للأسطول بضرورة التوقف قبل دخول ما سمته “المنطقة الحرجة”، كما امتنعت سفينة حربية إيطالية عن مرافقة القافلة حتى النهاية، رغم تعهدات سابقة.

وأكدت أن الأسطول أصبح على بعد 150 ميلا بحريا (نحو 250 كيلومترا) من شواطئ غزة، وأن محاولات الاحتلال إعاقة الأسطول في هذه المرحلة تثير تساؤلات حول مدى خضوع بعض الدول للرواية الإسرائيلية، التي تعتبر 150 ميلا بحريا من البحر المتوسط منطقة نفوذ غير قانونية رغم أنها مياه دولية..