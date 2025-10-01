شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

قالت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأربعاء، إن شخصا استشهد وأصيب 5 جراء غارة إسرائيلية على جنوبي البلاد.

بدورها أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن اثنين من الجرحى أصيبا بجراح خطرة.

وذكرت أن مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة في بلدة كفرا الجنوبية، قضاء بنت جبيل، في جنوبي لبنان.

وبشكل شبه يومي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على لبنان بذريعة استهداف منشآت وأشخاص تابعين لجماعة “حزب الله“.