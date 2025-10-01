قطر ترحب بتوقيع ترامب أمرا تنفيذيا يعتبر أي هجوم على أراضيها تهديدا للأمن الأمريكي

رحبت دولة قطر بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يعتبر أي هجوم مسلح على أراضيها تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، اليوم الأربعاء: “ترحّب دولة قطر بتوقيع فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على أمر تنفيذي يؤكّد أن أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة”.

وذكرت وزارة الخارجية أن “الأمر التنفيذي تجسيداً للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين. كما تعتبره خطوة هامة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين”.

وأعرب بيان وزارة الخارجية عن “تقدير دولة قطر الكامل للدور الأمريكي الهام في توطيد السلم الإقليمي، وتُجدد التأكيد على أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدبلوماسية”.

كما أكدت الوزارة “استمرار دولة قطر في العمل مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين كوسيط دولي موثوق من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة”.