أول تعليق من البيت الأبيض على عدم منح جائزة نوبل للسلام لترامب

أعرب البيت الأبيض عن استيائه من عدم منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما لجنة نوبل بأنها تفضل السياسة على السلام.

في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس، قال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن “ترامب سيواصل إبرام اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب”.

وأضاف “ترامب لديه قلب إنساني، ولن يكون هناك شخص مثله مرة أخرى يستطيع تحريك الجبال بإرادته”، على حد تعبيره.

ورأى تشيونغ أن أعضاء لجنة نوبل: “أثبتوا أنهم يفضلون السياسة على السلام بعد تجاهلهم للرئيس الأمريكي، رغم جهوده التي بذلها لوقف الحروب”.

وفي وقت سابق الجمعة، فازت الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرا لنضالها من أجل تعزيز الحقوق الديمقراطية في بلادها.

ترشيح ترامب لجائزة نوبل

ورشحت باكستان، ترامب، لجائزة نوبل للسلام عام 2026، تقديرا لدوره الدبلوماسي وقيادته خلال التوتر العسكري الأخير مع الهند.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، وسلم رسالة الترشيح لترامب.

بدورها، رشحت كمبوديا ترامب لجائزة نوبل للسلام لمساهمته في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الاشتباكات الحدودية مع تايلاند.

وأعلن زعماء 5 دول إفريقية هي: الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال، دعمهم لترشيح ترامب، لجائزة نوبل للسلام لمساهماته في السلام العالمي.

كما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أنهما يفكران في ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لمساهماته في السلام الإقليمي.