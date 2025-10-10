أول تعليق من قطر بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد “مسؤولية جماعية”.

وشدد في منشور عبر منصة “إكس”، على ضرورة استمرار هذا الجهد المشترك من أجل “ضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار” في المنطقة.

كما أكد رئيس الوزراء القطري أن الدوحة “لن تدخر جهدا” مع دخول المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك “بما يعكس واجبنا الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الفلسطينيين والمنطقة”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الـ12، ظهر اليوم، حيث تمركزت قوات الاحتلال في خطوط انتشارها الحالية، وفقا لخريطة الطريق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنها، بحسب متحدث جيش الاحتلال.

وبدأ آلاف النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر طريقيّ الرشيد وصلاح الدين مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.