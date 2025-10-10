أول تعليق من نتنياهو بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. وعائلات الأسرى تردّ (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى تلقي سلاحها، وأضاف أن ” الحرب لم تنته بعد ولا تزال أمامنا تحديات”.

وأشار في كلمة متلفزة، اليوم الجمعة، إلى أن إعادة الأسرى كان هدفا مركزيا وأساسيا التزم به خلال العامين الماضيين منذ بداية الحرب، وقال “وعدت بإعادة الجميع دون استثناء واليوم ننفذ وعدنا”.

وتابع “كان نصب أعيننا أمن إسرائيل وتحقيق أهداف الحرب وإطلاق سراح المختطفين والقضاء على الصواريخ الباليستية الإيرانية”، على حد قوله.

كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي https://t.co/66HjZoaYWe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

“مارسنا ضغطا هائلا على حماس”

وفي حديثه عن حركة حماس، قال نتنياهو “مارسنا ضغطا عسكريا وسياسيا هائلا على حماس من أجل التوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق وتجريدها من سلاحها”.

وشكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “على جهوده لبلورة خطته لإعادة المختطفين” وقال “كذلك أشكر مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر”.

“لم يُعرّف إطلاق المختطفين كهدف”

وفي رد على تصريح نتنياهو، قالت عائلات الأسرى “حتى هذه اللحظة وعلى مدى أكثر من عامين.. لم يُعرّف نتنياهو إطلاق سراح المختطفين كهدف من أهداف الحرب”.

ورحبت عائلات الأسرى قرار وقف الحرب وإعادتهم، وقالت “نحن نرحّب بالقرار بوقف الحرب وإعادة جميع المختطفين، ومع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي هو كالمعتاد اختبار الفعل والنتيجة”.

وقالوا إن الأسرى احتجزوا في فترة ولايته، وطالبوا بعودتهم “، وقالوا “يجب أن يعودوا جميعًا الآن.. على نتنياهو أن ينجح بهذا الاختبار حتى النهاية”.

وطالب الأهالي، بإعادة الأسرى الـ48، وقالوا “سيتم الحكم على نتنياهو وحكومته فقط عند إعادة آخر مختطف.. وعلى الحكومة أن تضمن أن لديها، ومن خلال الاتفاق، جميع أدوات الضغط المطلوبة لتحقيق هذا الهدف بأقصى سرعة ممكنة”، بحسب البيان.