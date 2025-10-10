“العدل” الإسرائيلية تنشر قائمة الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قائمة تضم أسماء 250 معتقلا فلسطينيا يُتوقع الإفراج عنهم في إطار اتفاق التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقابل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وتضم القائمة 250 فلسطينيا من أسرى المؤبدات و1700 معتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن وزارة العدل نشرت هذه القائمة بموجب خطة الحكومة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين جميعهم، وفقا لقرارات صادرة في 9 و10 أكتوبر 2025.

قيادات خارج القائمة

ولا تتضمن القائمة أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة التي تُعد رموزا للكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال، والتي طالبت حركة (حماس) بالإفراج عنها، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة.

وأوضحت الوزارة أن مسؤوليتها مقتصرة على نشر القائمة فقط، دون تحديد أسماء الأسرى نفسها، في حين تم تعديل القانون في عام 2014 لتنظيم إجراءات الإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية أو أمنية عبر قرار حكومي وليس عن طريق العفو الرئاسي، بحسب هيئة البث.

ونقلت عن الوزارة “أن جميع الجهات المعنية مطالبة بالعمل ضمن جداول زمنية دقيقة وبمسؤولية عالية نظرا للحساسية السياسية والأمنية للموضوع”.

وبالرغم من أن قانون “حقوق ضحايا الجرائم” لا يُطبق بشكل كامل في هذه الحالات، فقد تم نشر معلومات أساسية عن كل معتقل، بما في ذلك العمر، منطقة السكن، الانتماء التنظيمي، الجنسية، تفاصيل السجن والتهم، بالإضافة إلى أرقام الملفات الشرطية والإجراءات الجنائية، بحسب هيئة البث.

تطورات متسارعة

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، قد ذكرت أن الحكومة قررت في اللحظات الأخيرة الإفراج عن 11 أسيرا من حركة (حماس) بدلا من 11 من حركة (فتح)، ضمن إطار اتفاق غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة، أن تطورات متسارعة جرت في مفاوضات قائمة الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، وأشارت إلى أن الاحتلال وافق، صباح اليوم، على إضافة نحو 10 أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات.

وقالت المصادر، إن مفاوضات قوائم الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال تقترب من الحسم النهائي، موضحة أن الاحتلال أصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة كتائب القسام.

بيان لمكتب إعلام الأسرى

وفي السياق أصدر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة (حماس)، تنويها “إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن قوائم الأسرى ضمن صفقة التبادل”.

وأضاف مكتب الإعلام “وفي حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم نشر القوائم الرسمية عبر منصات مكتب إعلام الأسرى”.

من ناحية أخرى ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين، أنهى قبل وقت قصير محادثة مع رئيس بعثة الصليب الأحمر، في إطار الاستعداد لاستقبال الأسرى.