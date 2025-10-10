الأمن اللبناني يعلن تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل

أعلنت السلطات اللبنانية تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل، كانت بصدد التحضير لأعمال “إرهابية” في الداخل اللبناني، واعتقال بعض أعضائها.

وقال الأمن العام اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، إنه “ضمن إطار مكافحة شبكات التجسس، تمكن الأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي، كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني”.

وأشار البيان إلى “اعتقال بعض أعضاء الشبكة”، وأنه “وفقا للتحقيقات أقر أحد المعتقلين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية”.

وأضاف البيان أن “الأمن العام قام بإجراء عملية تتبُّع أمنية وفنية دقيقة، أسفرت عن مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية، أسهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة، دون تحديد مكان العملية”.

كما أشار البيان إلى “اعتقال عدد من المتورطين، بينهم لبناني يحمل الجنسية البرازيلية، وفلسطيني، ولبنانيان آخران”.

ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس ، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمالٍ إرهابيّة من تفجيرات وإغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها.

وبحسب بيان الأمن العام اللبناني، ستُعلَن تفاصيل القضية وملابساتها بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة.

وأُسست الجماعة الإسلامية في لبنان عام 1964 على يد الشيخين فيصل مولوي وفتحي يكن، وتُعَد واحدة من القوى السياسية التي تنتمي إلى مدرسة الإخوان المسلمين.

ومن خلال جناحها العسكري “قوات الفجر”، كان للجماعة تأثير في حرب إسناد غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي التي انطلقت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عند الحدود الجنوبية للبنان.