العاهل المغربي يدعو إلى تسريع التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية (فيديو)

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، البرلمان والحكومة إلى مزيد من الجدية في العمل وتسريع وتيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن تحسين أوضاع المواطنين يجب أن يكون في صدارة أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الملك في كلمته أمام البرلمان إن “مستوى التنمية المحلية يعكس مدى مصداقية تقدُّم المغرب”، مشددا على أن البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية مشتركة في متابعة قضايا المواطنين والدفاع عن مصالحهم، وأن العدالة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لتحقيق توازن المجتمع واستقراره.

وأضاف العاهل المغربي “ننتظر من الحكومة والبرلمان وتيرة أسرع من التنمية، وعلى الجميع تغليب مصلحة الوطن والمواطنين”، مشيرا إلى أن السنة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات، مما يستدعي من مؤسسات الدولة العمل بفعالية أكبر، واستعدادا أوسع.

وأكد الملك محمد السادس ضرورة إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية والهشة، داعيا إلى إطلاق مشروعات تنموية متسارعة تخلق الثروة وتوفر فرص العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة المكانية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الجهات.