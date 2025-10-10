بدء انسحاب جيش الاحتلال باتجاه “الخط الأصفر” ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة (شاهد)

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لواء الاحتياط “عتصيوني” بدأ الانسحاب من خان يونس جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إذاعة الجيش، إن التقديرات تشير إلى أن القوات ستتمركز على خطوط الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاق بشأن غزة، ظهر اليوم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الجيش بدأ انسحابا تدريجيا من قطاع غزة بموجب ما تم التفاهم عليه في شرم الشيخ.

انسحاب إلى الخط الأصفر

وأضافت “بعد استكمال الانسحاب إلى ما يُعرف بـ(الخط الأصفر) الذي حددته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيبقى نحو نصف أراضي القطاع تحت سيطرة الجيش”، بحسب ما ذكرت.

وزعمت الهيئة الإسرائيلية أن الجيش “هاجم خلية تابعة لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس شمال القطاع كانت تعمل بالقرب من القوات وشكّلت تهديدا مباشرا لها قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ”.

من جانبها ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن جيش الاحتلال بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

"واللا" عن مصادر: الجيـ ـش الإسرائيلي سحب وحدات قتـ ـالية تابعة للواء غولاني وقـ ـوات أخرى من قطاع غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/7tghPVvU56 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

انسحاب وحدات قتالية

وفي السياق أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي عن مصادر في جيش الاحتلال -لم يسمها- أن الجيش بدأ سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة.

وذكر نقلا عن المصادر، أن الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة، موضحة أن القوات بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن اللواء 188 في جيش الاحتلال يغادر قطاع غزة، كما ذكرت أن الرئيس ترامب سيصل إسرائيل، صباح يوم الاثنين.

عاجل | قناة 12 الإسرائيلية: وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ وسينسحب الجيش حتى الخط الأصفر خلال 24 ساعة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PJd8S4Axua — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2025

الدفاع المدني يؤكد الانسحاب

من جهته، أكد الدفاع المدني في غزة أن قوات الاحتلال بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، وخاصة مدينتي غزة شمالا وخان يونس جنوبا.

وقال محمد المغير مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني بغزة لوكالة الصحافة الفرنسية إن “آليات الاحتلال انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة”، وأكد أن “هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة”.

قنابل غاز على حي تل الهوى

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، صباح اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال ألقى قنابل غاز على حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، شمالي القطاع.