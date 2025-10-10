جيش الاحتلال يعلن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. وحكومة غزة تصدر بيانا

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة، حيث تمركزت قوات الاحتلال في خطوط انتشارها الحالية وفقا لخارطة الطريق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنها، بحسب متحدث باسم جيش الاحتلال.

وقال المتحدث إن “القوات المنتشرة في القيادة الجنوبية ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري في المناطق الحدودية”.

بدء عودة آلاف النازحين إلى الشمال

وبدأ آلاف النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر طريقيّ الرشيد وصلاح الدين مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

مراسل الجزيرة مباشر: فتح الطريق إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/4qax8m4bYH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

“من أجل إنجاح مرحلة التعافي”

في السياق ذاته، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيانا وجه فيه نداء وطنيا إلى أبناء الشعب الفلسطيني للتعاون والانضباط من أجل إنجاح مرحلة التعافي عقب انتهاء حرب الإبادة.

وحث البيان المواطنين على التعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية والإنسانية لأداء المهام الميدانية والمهنية المطلوبة، كلٌّ في موقعه، “بما يعزز صمود الشعب ويسهم في إعادة الحياة إلى القطاع الصامد”.

وقال البيان: “لقد خرج شعبنا الفلسطيني من حرب إبادة وحصار وتجويع ودمار هائل، ونشعر جميعا بعمق جراحه ومعاناته، وندرك حجم الألم الذي يعيشه في تفاصيل حياته اليومية، ولذلك فإننا نتعامل مع هذه المرحلة بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، وبمنهج يقوم على رعاية المواطنين وتخفيف معاناتهم ومواساتهم وتعزيز صمودهم بكل ما تملك من إمكانات”.

الجيـ ـش الإسرائيلي يواصل سحب قـ ـواته من قطاع غـ ـزة وفقا لاتفاق وقف إطـ ـلاق النار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OWetFgtpYU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن التعاون والاستجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية والإغاثية هو السبيل الأسرع لتسهيل جهود الخدمات واستعادة الحياة تدريجيا، بما يصون أمن المجتمع واستقراره.

وأكد البيان استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء وإيواء، ومواصلة أداء الواجب الإنساني والوطني في حماية الحقوق وإعادة بناء ما دمره الاحتلال.

في السياق، قالت متحدثة باسم وكالة الأونروا الأممية “لا توجد لدينا أي تفاصيل حول دورنا في وقف إطلاق النار بغزة ومنعنا منذ مارس/آذار الماضي من إيصال المساعدات”.

وأمس الخميس، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في منشور له عبر منصة إكس، إن الوكالة تمتلك مخزونا جاهزا من الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية يكفي لتغطية احتياجات سكان القطاع للأشهر الثلاثة المقبلة.