رقصة الانسحاب.. جنود إسرائيليون يحتفلون أثناء مغادرتهم قطاع غزة (شاهد)

تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقاطع “فيديو“ تُظهر جنودا إسرائيليين وهم يرقصون ويحتفلون ابتهاجا بقرار وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك أثناء مغادرتهم للقطاع.

وجاءت هذه الاحتفالات بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال عن بدء الانسحاب التدريجي لقواته من داخل قطاع غزة، استجابة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في محادثات شرم الشيخ، إذ قد بدأت القوات الإسرائيلية بالانسحاب والتمركز عند الخطوط الجديدة المتفق عليها، والمعروفة باسم “الخط الأصفر”.

وفي الشهور الأخيرة، تصاعدت المطالب داخل جيش الاحتلال لوقف الحرب بعد تزايد عدد المنتحرين والمصابين بالصدمات النفسية بين الجنود، جراء القتال في غزة.

خسائر تاريخية

تكشف الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية ومراكز الدراسات عن حصيلة هي الأضخم منذ عقود، سواء من الخسائر البشرية أو الاقتصادية، نتيجة استمرار العمليات العسكرية على جبهات متعددة.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن 1152 جنديا قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 487 دون سن الـ21 و141 فوق سن الـ40.

وتشمل هذه الأرقام جنودا وعناصر من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) وقوات العمليات الخاصة وأعضاء فرق الاستعداد، ممن شاركوا في القتال في غزة والجنوب والشمال ولبنان والضفة الغربية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحصيلة تشمل 1035 جنديا، و100 شرطي، و9 من جهاز الشاباك، و8 من حراس مصلحة السجون.

كما أفادت بيانات الجيش بإصابة 6313 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 2952 جريحا خلال المعارك البرية التي بدأت في غزة بتاريخ 27 أكتوبر 2023.

غير أن معهد دراسات الأمن القومي أشار في تقريره إلى أن عدد المصابين العسكريين الإجمالي قد يصل إلى 20 ألفا.