“سلام على غزة” و”انتهت الحرب يا أميرة”.. دموع العمودي وزغاريد ابنته تجوب المنصات (فيديو)

في غزة، قابل الفلسطينيون، خطة وقف إطلاق النار بالشجون والفرحة، وأنشدوا فرحا بالأهازيج الوطنية، وبكوا ما آل إليه حال القطاع، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عامين، والذي دمره وتركه خرابا.

واستذكر الصحفي الفلسطيني محمود العمودي، غزة وبكاها وقال “سلامٌ على غزة حتى تعود أفضل مما كانت” قالها محمود العمودي وهو يرثي جراح غزة بكلمات مختلطة بالدموع.

“سلامٌ على غزة حتى تعود أفضل مما كانت”.. الصحفي الفلسطيني محمود العمودي يرثي جراح غزة بكلمات مختلطة بالدموع مع إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب pic.twitter.com/BlV7t1z1J3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2025

سلامٌ على غزة

وبكى محمود العمودي، وقال: “سلام على غزة وشهدائها، وجرحاها، وأسراها، وحجارتها.. سلام حتى نعود لغزة ونبنيها ونعوضها.. وسلام لكل من دعم غزة ووقف معها”.

ووسط دموعه قال محمود: “سلام على أحبابنا الذين تركونا ورحلوا.. سلام ونحن نقف على باب الله كل يوم نموت.. وما أسأنا الظن بالله والله عز وجل يكرمنا” ثم حمد الله وشكره.

“بدي آكل فواكه ودجاج ولحمة”.. طفلة فلسطينية تزغرد تعبيرا عن فرحها باتفاق وقف الحرب في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/HpU0KrGRfC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2025

ورحّب الفلسطينيون والناشطون والمتضامنون في أنحاء العالم، بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعوا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم التنصل منها، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية ترحيبها باتفاق إنهاء الحرب.

وقالت الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها، إن خطة الرئيس الأمريكي كانت نتاج تضحيات الشعب الفلسطيني وشجاعة وبسالة مقاتليه في الميدان، ولولا ذلك لم تكن المقاومة قادرة على الوقوف ندًّا قويًّا على طاولة المفاوضات.

“بدي فواكه ودجاج”

وفي مشهد فرح آخر للصحفي الفلسطيني محمود العمودي، ظهر مع ابنته الصغيرة أميرة، وكانت تزغرد وقال لها إن الحرب انتهت ولم يعد هناك خوف من القصف، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية والقصف المتواصل على غزة.

ووسط فرحتها وزغاريدها قالت أميرة إنها تريد أن تأكل موز وجوافة، وأضاف لها والدها قائمة أخرى وذكرها بالدجاج واللحمة، لكنها أكدت أنها تريد منه أن يشتري لها “بسكليت” (دراجة) بعد أن يبني الدار التي هدمها الاحتلال.

مراسل الجزيرة مباشر:

– فتح الطريق إلى مدينة غـ ـزة عبر شارع الرشيد

– الجيش الإسرائيلي: بدءا من الساعة 12:00 تمركز الجيش على خطوط الانتشار الجديدة بناء على اتفاق وقف إطـ ـلاق النار في غـ ـزة

– اتفاق وقف إطـ ـلاق النار في قطاع غـ ـزة دخل حيز التنفيذ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي… pic.twitter.com/yTfjQxAxZi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، صباح الجمعة، بدء عودة النازحين في قطاع غزة، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن النازحين بدأوا بالعودة إلى أحياء النصر والتفاح والصفطاوي في مدينة غزة، وسط مشاهد من الفرح والأمل، رغم ما خلفته الحرب من دمار ومعاناة.