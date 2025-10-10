سياسة|قطاع غزة

“سيل بشري”.. آلاف النازحين يعودون إلى مدينة غزة وشمال القطاع مع بدء وقف إطلاق النار (شاهد)

Displaced Palestinians walk along the coastal road near Wadi Gaza in the central Gaza Strip, moving toward northern Gaza, Friday, Oct. 10, 2025, after Israel and Hamas have agreed to a pause in their war and the release of the remaining hostages. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
مدة الفيديو 03 دقيقة 18 ثانية 03:18
Published On 10/10/2025
آخر تحديث: 02:18 PM (توقيت مكة)

في مشهد وصفه مراسل الجزيرة مباشر بأنه “سيل بشري” يعيد إلى الأذهان العودة التي تلت الهدنة الأخيرة في فبراير/شباط الماضي، توافد الآلاف من السكان والنازحين إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من شارع الرشيد (شارع البحر) ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة 12 بتوقيت القدس.

المراسل، الذي كان يتحدث من تلة النويري، أكد أن الطريق قد فُتحت للتو إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي الذي كان يقطع الشارع بالدبابات والآليات. وتدفق المواطنون عبر جسر وادي غزة، متوجهين إلى مناطق سكناهم الأصلية.

مشهد العودة بين الآلام والترقب

ويظهر البث الحي للجزيرة مباشر عودة الآلاف على الأقدام، وعلى متن مركبات خاصة، ودراجات نارية وهوائية. هذا “السيل البشري” يضم نساء وأطفالا ورجالا يحملون أمتعتهم، في تكرار للمشهد الذي أعقب حروبا سابقة.

وعلّق المراسل على إصرار المواطنين على العودة بعد محاولات الاحتلال المستمرة على مدار الساعات الماضية لمنع وصولهم عبر هذا الشارع، رغم إطلاق النار والقذائف المدفعية تجاههم. إلا أنهم “لم يتراجعوا، وإنما أصروا على الوقوف”.

Displaced Palestinians walk along the coastal road near Wadi Gaza in the central Gaza Strip, moving toward northern Gaza, Friday, Oct. 10, 2025, after Israel and Hamas have agreed to a pause in their war and the release of the remaining hostages. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
فلسطينيون يسيرون على طول الطريق الساحلي بالقرب من وادي غزة في وسط القطاع (أسوشيتد برس)

كما يعود هؤلاء النازحون إلى مدينة غزة بعد أن أخرجهم الاحتلال قسريا بالقصف والمجازر إلى مناطق الوسط والجنوب. يتجهون إليها بعدما “دمر الاحتلال تلك المدينة”، ربما ليبدأوا بأنفسهم من جديد، حيث يحاولون “إقامة بعض الخيام” ليسكنوا ويستأنفوا حياتهم.

تحليق حربي وإجراءات أمنية

في خضم هذا التوافد البشري، أشار المراسل إلى أن طائرات حربية من طراز (F16) تحلق على مستويات منخفضة فوق المواطنين، حيث “تلقي بالقنابل الحرارية” في الأجواء الغربية للمحافظة الوسطى، وهي فوق رؤوس المواطنين مباشرة.

المصدر: الجزيرة مباشر

