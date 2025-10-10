متحدث الجيش الإسرائيلي: بدأت مهلة الـ 72 ساعة لإطلاق سراح أسرانا

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الجمعة، مقتل 914 جنديا وإصابة أكثر من 20 ألفا منهم خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، زاعمًا في الوقت ذاته تحقيق ما سماها “إنجازات غير مسبوقة”.

وادعى المتحدث أن جيش الاحتلال تمكن من هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عسكريا، وأضاف: “نحن جاهزون للعودة للقتال حتى لا تعود حماس لحكم قطاع غزة”.

مهلة الـ 72 ساعة

وأضاف المتحدث أن الجيش بدأ استعداداته لاستقبال أسراه الذين كانوا محتجزين في غزة، مشيرا إلى أن قوات القيادة الجنوبية تتمركز حاليا عند “الخط الأصفر” المتفق عليه، و”تعمل على إزالة أي تهديد محتمل في تلك المناطق”.

وأوضح أن مهلة مدتها 72 ساعة بدأت مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، داعيا حركة حماس إلى إطلاق سراح الأسرى خلال هذه الفترة.

كما دعا متحدث جيش الاحتلال، سكان قطاع غزة إلى الامتناع عن الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الـ12، ظهر اليوم الجمعة، حيث تمركزت قوات الاحتلال في خطوط انتشارها الحالية، وفقا لخريطة الطريق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنها.

وقال جيش الاحتلال في وقت سابق إن “القوات المنتشرة في القيادة الجنوبية ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري في المناطق الحدودية”.