محمود بصل: نحو 250 ألف نازح عادوا إلى غزة (فيديو)

أعلن محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أنهم لا يزالون ينتظرون استكمال انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق قبل انتشال جثث الشهداء.

وخلال مشاركته في برنامج المسائية، اليوم الجمعة، أوضح بصل أن “فرق الدفاع المدني تمكنت حتى الآن من انتشال أكثر من 61 شهيدا من مدينة غزة، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض”.

وأشار بصل إلى أن “عشرات الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع”، وأن “وجود قوات الاحتلال في بعض مناطق مدينة غزة يصعب على طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن نقص المعدات اللازمة”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكل فصائل المقاومة الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 بتوقيت غرينتش)، متزامنا مع استكمال جيش الاحتلال انسحابا جزئيا داخل القطاع إلى ما يُعرف بالخط الأصفر.

وشمل انسحاب جيش الاحتلال مدينة غزة (شمال) باستثناء حي الشجاعية، ومناطق غرب ووسط مدينة خان يونس (جنوب).

في حين منع الجيش دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال)، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا (جنوب)، إضافة إلى المناطق الواقعة شرقي خان يونس وساحل القطاع.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية وغير مسبوقة، إذ دمرت إسرائيل معظم البنية التحتية بما في ذلك المستشفيات ومرافق الدفاع المدني. في حين تعاني فرق الإنقاذ نقصا حادا في المعدات والوقود، مما يجعل الوصول إلى الجثث وإنقاذ العالقين من تحت الركام عملية شاقة تمتد لأيام.

وفي هذا الصدد، أشار بصل في حديثه مع الجزيرة مباشر إلى أن “مقار عملهم في المناطق التي انسحب منها الاحتلال مدمرة بالكامل، مما يعقد جهود الانتشال والإغاثة”.

وأكد بصل أن “نحو 250 ألف نازح تمكنوا من العودة إلى مدينة غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في ظل استمرار العمل على تقييم الأضرار وتقديم الدعم للمتضررين”.

وبحسب بنود الاتفاق، يُسمح فورا بدخول جميع المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرّية، استنادا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي سرى في 19 يناير/كانون الثاني 2025، والذي كان يقضي بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و211 شهيدا، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.