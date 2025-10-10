موسى أبو مرزوق: لا أحد يجرؤ على تجريد الشعب الفلسطيني من سلاحه (فيديو)

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن سلاح الشعب الفلسطيني خيار قانوني وشرعي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن “لا أحد يجرؤ على تجريد الفلسطينيين من سلاحهم الذي يمثل عنوان حريتهم وكرامتهم”.

وخلال مشاركته، اليوم الجمعة، في برنامج المسائية، قال أبو مرزوق للجزيرة مباشر إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدمير قدرات حماس العسكرية لا يعدو كونه تصريحات للاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الاحتلال “فشل في تحقيق أي من أهدافه خلال الحرب على غزة رغم المجازر والتدمير الشامل”.

لن نقبل بقاء الاحتلال داخل القطاع

وأضاف أن “حماس لن تقبل بأي شكل من الأشكال ببقاء الاحتلال في المواقع التي يسيطر عليها حاليا داخل القطاع”.

وفي هذا الصدد، أوضح أبو مرزوق أن “الاحتلال انسحب إلى ما يسمى بالخط الأصفر لكنه ما زال يسيطر على نحو 53% من مساحة غزة”.

وأشار القيادي في حماس إلى أن من بين أبرز القادة الفلسطينيين الذين يرفض الاحتلال الإفراج عنهم في إطار صفقة الأسرى كلا من مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعباس السيد، مؤكدا أن الحركة تعمل مع الوسطاء لتذليل العقبات وضمان الإفراج عن جميع قادة الشعب الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال.

حماس حاضرة في ضمير العالم

وشدد أبو مرزوق على أن “حماس ليست مجرد تنظيم بل فكرة ومشروع وطني يدعمه الشعب الفلسطيني بأكمله”، مضيفا أن “الحركة أصبحت بعد الحرب حاضرة في ضمير العالم، واتسعت رقعة تأييدها دوليا بصورة غير مسبوقة”.

وفي رسالته إلى السلطة الفلسطينية، قال “التوافق الوطني هو المخرج من الأزمة الفلسطينية، وندعو السلطة إلى لقاء وطني جامع للتوافق على قضايانا الكبرى”.

وفي هذا الإطار، أكد أبو مرزوق أن “مستقبل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يقرره فصيل واحد، بل يتطلب إجماعا وطنيا شاملا”.

حرب وحشية

وتحدث أبو مرزوق عن عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أنها كانت “حقا طبيعيا للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال”، في مواجهة ما وصفها بـ”جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة خلال الأعوام السابقة”.

وأضاف أن الحرب الأخيرة كانت الأكثر وحشية في تاريخ الصراع، إذ تعمَّد الاحتلال “تدمير كامل قطاع غزة بشكل ممنهج وبوحشية غير مسبوقة”.

وأكد أن حماس لن تنفرد بتقرير مصير الشعب الفلسطيني، مضيفا “كل قراراتنا تأتي في إطار وطني جامع”.

وأشار أبو مرزوق إلى أن “قبول الحركة بخطة ترامب ووقف إطلاق النار جاء حفاظا على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني”.

الشعب الأمريكي لم يعد في صف نتنياهو

وأوضح أن موافقة حماس على إنهاء الحرب مقابل تسليم الأسرى جعلت من الصعب على نتنياهو استئناف العدوان مرة أخرى، مشيرا إلى أن “الشعب الأمريكي لم يعد في صف نتنياهو، كما أن واشنطن لا تريد استمرار الحرب”.

وأضاف “ورقة الأسرى هي إحدى الذرائع التي يستخدمها نتنياهو لتبرير استمرار الحرب”، لكن الواقع -كما يقول- “يؤكد أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل كل مخططات الاحتلال وأهدافه”.

وأشار أبو مرزوق إلى أن مشهد عودة المواطنين إلى شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة، يمثل أكبر دليل على تمسُّك الفلسطينيين بأرضهم، مؤكدا أن شعب غزة “يحتاج إلى حماية حقيقية من سياسة الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ممارستها”.

قوات حفظ سلام

وكشف أبو مرزوق أن الولايات المتحدة أرسلت جنودا لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أنهم “لن يتموضعوا داخل غزة”، وأن المرحلة المقبلة “تتعلق بالمشروع الوطني ودراسة إمكانية وجود قوات حفظ سلام في قطاع غزة والضفة الغربية“.

وبشأن ملف الأسرى، قال أبو مرزوق إن “لدى حماس توجها عاما بعدم الاحتفال أو عسكرة عملية التسليم”، مشيرا إلى أن “عمليات تبادل الأسرى قد تبدأ يوم الاثنين المقبل”، وأن الحركة “ما زالت في المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، التي تركز على إنهاء الحرب وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

خطوط الانسحابات غير دقيقة

وأكد أبو مرزوق أن “خطوط الانسحابات التي رسمها الاحتلال غير دقيقة ووُضعت بصورة عشوائية”، محذرا من أن “استمرار وجود القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا سيعزل قطاع غزة عن عمقه العربي والمصري، وهو ما ترفضه الحركة رفضا قاطعا”.

وفي ختام تصريحاته، قال موسى أبو مرزوق إن الاحتلال لم يسجل أي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة، مؤكدا أن حماس “تتعامل بمسؤولية عالية مع الاتفاق حفاظا على مصلحة الشعب الفلسطيني، مع البقاء على الجهوزية لأي طارئ”.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشروع الوطني الفلسطيني، مشددا على أن “صمود الشعب الفلسطيني هو الضمانة الحقيقية لاستمرار المقاومة وبقاء القضية حية في الوجدان العربي والدولي”.