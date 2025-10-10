شرطة غزة تبدأ الانتشار لضبط الأمن بعد انسحاب الاحتلال

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال في محافظات القطاع، في خطتها لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.

وقالت الداخلية في بيان، إن منتسبي جهاز الشرطة سيقومون بالانتشار في المناطق جميعها التي انسحب منها جيش الاحتلال بمحافظات قطاع غزة كافة للقيام بواجبهم في خدمة المواطنين ومساندتهم، وللمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى الحذر والانتباه عند العودة إلى منازلهم ومناطق سكناهم من وجود أجسام مشبوهة ومخلفات خطرة وقنابل غير منفجرة، وإبلاغ الجهات المختصة للقيام بواجبها في إزالة الخطر بطريقة آمنة.

الالتزام بالتوجيهات والتعليمات

وطلبت ️وزارة الداخلية، من المواطنين المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، والتعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية.

كما دعت ️داخلية غزة، المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات كافة، والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة.

ترحيب بوقف إطلاق النار

ورحّبت الوزارة باتفاق وقف الحرب واعتبرته انتصارا لصمود الشعب الفلسطيني في غزة الذي واجه آلة الحرب الإسرائيلية بصبر وإصرار، رغم ما ارتكبه الاحتلال من جرائم، وقالت إن هذه الحرب تمثل الجريمة الأكبر في العصر الحديث ضد شعب أعزل.

ونعت الوزارة عشرات الآلاف من الشهداء من المنتسبين والشعب الفلسطيني، الذين قضوا خلال الحرب، متوجهة بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وبالحرية للأسرى في سجون الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية، كانت من بين أبرز المؤسسات التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، وقد فقدت خيرة قادتها وضباطها ومنتسبيها خلال العدوان، ورغم ذلك، واصلت العمل في ظروف استثنائية.

وجددت الوزارة في ختام بيانها، التأكيد أن أجهزتها ستواصل أداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والنظام، ودعم جهود إعادة الاستقرار إلى القطاع، بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.