سوريا.. قوات “قسد” تهاجم موقعا للجيش بمسيَّرات وتصيب 3 عسكريين

أصيب 3 أفراد من الجيش السوري إثر غارة بمسيَّرات انتحارية نفذتها القوات الكردية في سوريا المعروفة باسم “قسد” في محافظة دير الزور (شرقي البلاد)، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “سانا” الرسمية والإخبارية السورية عن مصدر عسكري (لم تسمّه).

وقال المصدر العسكري “إصابة 3 عناصر من الجيش العربي السوري جراء قصف قوات ‘قسد’ بمسيَّرات انتحارية نقطة عسكرية في قرية المريعية بريف دير الزور”.

وأمس الخميس، أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية بأن (قوات سوريا الديمقراطية) استهدفت نقاط الجيش في محيط سد تشرين شرق حلب، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة أن هذه الحوادث تأتي بعد أقل من 48 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار، متهمة (قوات سوريا الديمقراطية) بخرق الاتفاق أكثر من 10 مرات من خلال استهداف مواقع الجيش في محاور الانتشار شرق المدينة.

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال أن (قوات سوريا الديمقراطية) تواصل عمليات التحصين في جميع المحاور، مشيرة إلى تسجيل “مكالمات تحريضية” على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن في مدينة حلب.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع تنظيم “قسد” في كل محاور الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق البلاد.

جاء ذلك بعد قتل 7 أشخاص بينهم 4 مدنيين، الاثنين، جراء استهداف التنظيم أحياء سكنية بمحيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي البلاد، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقَّع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات “قسد” فرهاد عبدي شاهين اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة.

وشمل الاتفاق “المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد”، لكن التنظيم نقض الاتفاق أكثر من مرة.