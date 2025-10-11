شاهد: متظاهرون إسرائيليون يهتفون ضد نتنياهو خلال كلمة ويتكوف

زار الموفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر “ميدان الرهائن” في تل أبيب مساء السبت، بالتزامن مع مظاهرة ضخمة نظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين.

وألقى الموفدان كلمتين عبرا فيهما عن دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصفاه بـ”اتفاق السلام التاريخي في غزة“، في وقت هتف متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء كلمة ويتكوف.

دور قطر وتركيا ومصر

وفي كلمته أمام الحشد، قال ويتكوف إن “الشركاء العرب أثبتوا أنه بالإمكان بناء مستقبل أفضل للمنطقة”، مشيدا بأدوار قطر وتركيا ومصر التي “اضطلعت جميعها بدور محوري وأساسي في اتفاق السلام بغزة”.

وأضاف ويتكوف أن “الرئيس ترامب أظهر للعالم أن السلام والقوة يسيران يدا بيد، وأثبت أن القيادة الجريئة والوضوح الأخلاقي قادران على تغيير التاريخ ورسم معالم العالم من جديد”.

وقال ويتكوف “نحتفل الليلة بسلام ولد ليس من رحم السياسة بل من الشجاعة، بلحظة اعتقدها الكثيرون مستحيلة، ونقف اليوم في ساحة الرهائن من أجل السلام والوحدة والأمل”.

المرحلة الأولى من صفقة غزة

من جانبه، قال كوشنر إن بلاده “حققت المرحلة الأولى من صفقة غزة بعد طريق كان محفوفا بالصعوبات”، مضيفا أن “الاحتفال الرسمي سيتم يوم الاثنين المقبل بعد إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق”.

وأضاف كوشنر “سنواصل العمل بلا كلل لجعل إسرائيل والمنطقة والعالم أكثر سلاما”، مشيرا إلى أن “الرئيس ترامب قام بعمل مذهل وأوفى بوعده لإنهاء النزاع المروع في غزة”.

انتقادات لنتنياهو

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي إلى تل أبيب ضمن جولة تشمل القاهرة والدوحة وأنقرة، تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاق غزة الذي أعلن مؤخرا برعاية دولية، فيما لا تزال الأجواء في إسرائيل مشحونة على وقع الانتقادات الداخلية لنتنياهو بشأن إدارته للحرب والصفقة.

وقدّرت أعداد المتظاهرين في الميدان بما يزيد على 100 ألف شخص، رفع كثير منهم لافتات تندد بسياسات نتنياهو وتطالب بالإسراع في استعادة الأسرى من غزة، فيما حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق بعض المحتجين الذين قاطعوا كلمة ويتكوف.