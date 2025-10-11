وزارة الصحة في غزة تعلن انتشال عشرات الجثث خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه جرى انتشال جثث 116 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 151 شهيدا (منهم 116 انتشال) و72 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف البيان “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

وأشار بيان الوزارة إلى “إضافة 320 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين”.

وأوضح البيان أن أعداد الشهداء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 67682 شهيدا، في حين وصلت أعداد الجرحى إلى 170033 مصابا.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات الوزارة.