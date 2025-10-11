ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة الوسطى في قطاع غزة مع رئيس أركان جيش الاحتلال (فيديو)

قام المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر بتفقد قوات الاحتلال في قطاع غزة بمرافقة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم السبت.

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الزيارة جاءت لتفقد قوات جيش الاحتلال بعد انسحابها إلى الخط الأصفر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

بدوره، قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان على منصة إكس، إنه زار قطاع غزة “لبحث تأسيس مركز تنسيق أنشطة دعم استقرار ما بعد الحرب”.

وأضاف كوبر “جنودنا استجابوا للدعوة لإحلال السلام في الشرق الأوسط وفق توجيهات القائد الأعلى”.

وأكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن “هذا الجهد الهائل سيتم دون وجود قوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة”.

من جهته، ذكر جيش الاحتلال في بيان أن رئيس الأركان أجرى جولة ميدانية في قطاع غزة مع ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر وقادة في الجيش، زاروا خلالها منشأة استقبال للأسرى المقرر الإفراج عنهم في مستوطنة “ريعيم”.

وقال الجيش إنه سيواصل “التنسيق القريب مع القيادة المركزية في الجيش الأمريكي لتخطيط وتنفيذ الاتفاق لحفظ أمن إسرائيل”.