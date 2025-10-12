إسرائيل تعلن موعد بدء عملية الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

أبلغ منسق شؤون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي غال هيرش، عائلات الأسرى بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح يوم غد الاثنين، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ “اتفاق التهدئة” مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أكد هيرش، في رسالة رسمية، أن إسرائيل أنجزت جميع الاستعدادات لعملية “العودة إلى الديار”، التي تشمل تسلُّم أسرى أحياء وجثامين آخرين قضوا في الأسر، مشيرا إلى أن التحضيرات اكتملت في قطاع غزة، وقاعدة “ريعيم”، والمستشفيات الإسرائيلية، استعدادًا لاستقبالهم.

قوة دولية

وأوضح أن “قوة دولية خاصة”، ستباشر بالتوازي مهمة البحث عن رفات المفقودين الذين لم تُستعد جثامينهم بعد، في إطار آلية التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاق.

من جانبه، صرح القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن عملية الإفراج عن المحتجزين الـ48 ستبدأ صباح الاثنين، بالتزامن مع المرحلة الأولى من الصفقة التي تتضمن تبادلًا للأسرى وتبادل المعلومات حول المفقودين، إضافة إلى بدء دخول مساعدات إنسانية موسعة إلى قطاع غزة.