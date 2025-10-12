السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا بشأن إدارة سد النهضة (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن “مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا“، في إدارة سد النهضة، و”ستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائى”.

وأضاف السيسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن “مصر تعلن، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار”.

وأوضح السيسي أن “مصر انتهجت على مدار أربعة عشر عاما، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى، مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الاثيوبى، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات”.

وأكد السيسي أن “مصر قدمت خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التى تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتى المصب. إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة”.

ورفض السيسي ما وصفه بإنه “مزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر”.

“إدارة غير منضبطة”

وأشار السيسي في كلمته إلى أنه “في الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتى المصب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية”.

وشدد السيسي على أن “ضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب، هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب”.

أضرار بمصر والسودان

وكانت وزارة الري المصرية اتهمت إثيوبيا، في بيان في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بارتكاب “تصرفات أحادية متهورة” في إدارة السد، قائلة “عمد المشغل الإثيوبي عقب انتهاء ما سُمي بالاحتفال يوم 10 سبتمبر/أيلول إلى تصريف كميات ضخمة من المياه وتسبب في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي وإحداث فيضان صناعي مفتعل”.

وأدى ارتفاع منسوب مياه النيل إلى غمر منازل وحقول في شمال مصر، خاصة في محافظتي المنوفية والبحيرة، مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وفي السودان، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الفيضانات في بحري بولاية الخرطوم شردت نحو 1200 أسرة الأسبوع الماضي ودمرت منازل، مما أدى إلى تفاقم التداعيات من الحرب المستمرة منذ 18 شهرا.

وأفتتحت إثيوبيا رسميا سد النهضة، خلال شهر سبتمبر الماضي، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، في ظل خلاف شديد مع مصر بعد أن رفضت إثيوبيا، عبر سنوات من المفاوضات، التوقيع على اتفاق ملزم قانونا بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.