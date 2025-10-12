مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: هذه هي الضمانة الوحيدة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة (شاهد)

أكد المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية ويليام لورانس أن الضمانة الوحيدة لعدم قيام إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف الحرب في غزة هو الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، قال لورانس “الضغط، فليست هناك ضمانات قانونية دولية، وليست هناك اتفاقات بهذا الصدد، ولكن هناك مجموعة متكاملة من الأشخاص والأفراد حول ترامب بينهم زوجته وجي دي فانس، بالإضافة طبعا إلى عدد من المستشارين العرب والمسلمين والمتعاطفين مع الفلسطينيين، علاوة على الشباب في حركة ‘ماغا’ والأشخاص في منظومة ترامب الاقتصادية، كل هؤلاء يريدون وقف الإبادة الجماعية وطي الصفحة”.

ما الضمانة الفعلية ألا تعود إسرائيل لانتهاك كافة الاتفاقات؟

مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية يجيب

#الجزيرة_مباشر #المسائية #غزة pic.twitter.com/YK4y6h8Cwy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2025

كما أشار لورانس إلى أن هذا الضغط يجب أن يكون مستمرا حتى من جانب وسائل الإعلام.

وأضاف أن الضغط من جانب الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية يمكن أن يكون ضمانة لاستمرار الاتفاق أطول فترة ممكنة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر الاثنين المقبل، قمة دولية كبرى بعنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الأمن والتنمية المشتركة.