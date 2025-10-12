سياسة|الولايات المتحدة

مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: هذه هي الضمانة الوحيدة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة (شاهد)

ويليام لورانس، دبلوماسي أمريكي سابق وأستاذ علوم سياسية
Published On 12/10/2025
آخر تحديث: 11:51 AM (توقيت مكة)

أكد المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية ويليام لورانس أن الضمانة الوحيدة لعدم قيام إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف الحرب في غزة هو الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، قال لورانس “الضغط، فليست هناك ضمانات قانونية دولية، وليست هناك اتفاقات بهذا الصدد، ولكن هناك مجموعة متكاملة من الأشخاص والأفراد حول ترامب بينهم زوجته وجي دي فانس، بالإضافة طبعا إلى عدد من المستشارين العرب والمسلمين والمتعاطفين مع الفلسطينيين، علاوة على الشباب في حركة ‘ماغا’ والأشخاص في منظومة ترامب الاقتصادية، كل هؤلاء يريدون وقف الإبادة الجماعية وطي الصفحة”.

كما أشار لورانس إلى أن هذا الضغط يجب أن يكون مستمرا حتى من جانب وسائل الإعلام.

وأضاف أن الضغط من جانب الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية يمكن أن يكون ضمانة لاستمرار الاتفاق أطول فترة ممكنة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر الاثنين المقبل، قمة دولية كبرى بعنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الأمن والتنمية المشتركة.

المصدر: الجزيرة مباشر

