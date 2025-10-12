سياسة|قطاع غزة

اللحظات الأولى لوصول شاحنات مساعدات إلى خان يونس وتكدس المواطنين (شاهد)

فلسطينيون يتجمعون حول شاحنات محملة بإمدادات إغاثية وصلت إلى خان يونس
مدة الفيديو 01 دقيقة 29 ثانية 01:29

سيد توكل

Published On 12/10/2025
|
آخر تحديث: 02:58 PM (توقيت مكة)

وثّق مقطع فيديو بثته الجزيرة مباشر، لحظة دخول عدد من شاحنات المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الأزمة الإنسانية الحادة.

وأظهرت مشاهد مباشرة لحظة دخول شاحنات إلى خان يونس وتجمهر المواطنين حولها وتدافعهم في مشهد يعكس مدى الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصَر.

وتشمل المساعدات مواد غذائية ووقودًا ومستلزمات طبية وصحية، إضافة إلى حمّامات متنقلة في بعض القوافل.

وأظهرت اللقطات دخول الشاحنات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وكذلك وصولها إلى مناطق جنوب القطاع كما في خان يونس.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ينص على وقف الحرب، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، والإطلاق المتبادل للأسرى، فضلا عن الدخول الفوري للمساعدات إلى القطاع.

المصدر: الجزيرة مباشر

