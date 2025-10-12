اللحظات الأولى لوصول شاحنات مساعدات إلى خان يونس وتكدس المواطنين (شاهد)

وثّق مقطع فيديو بثته الجزيرة مباشر، لحظة دخول عدد من شاحنات المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الأزمة الإنسانية الحادة.

وأظهرت مشاهد مباشرة لحظة دخول شاحنات إلى خان يونس وتجمهر المواطنين حولها وتدافعهم في مشهد يعكس مدى الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصَر.

وتشمل المساعدات مواد غذائية ووقودًا ومستلزمات طبية وصحية، إضافة إلى حمّامات متنقلة في بعض القوافل.

شاحنات مساعدات إنسانية تصل إلى خـ ان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hzLqUDGjVM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2025

وأظهرت اللقطات دخول الشاحنات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وكذلك وصولها إلى مناطق جنوب القطاع كما في خان يونس.

من معبري رفح وكرم أبو سالم.. شاحنات المساعدات الإنسانية تتدفق إلى قطاع غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/7kDyQcqAuI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2025

ويأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ينص على وقف الحرب، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، والإطلاق المتبادل للأسرى، فضلا عن الدخول الفوري للمساعدات إلى القطاع.