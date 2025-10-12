المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: أوقفنا الاشتباكات على الحدود مع باكستان بطلب قطري وسعودي

قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، اليوم الأحد، إنها أوقفت الاشتباكات على الحدود مع باكستان بوساطة وطلب قطري وسعودي.

وعلى الجانب الآخر، توعّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بـ”رد قوي وفعال” بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلا بين البلدين الجارين.

وقال شريف في بيان “لن تكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابَل كل استفزاز برد قوي وفعال”، متهما سلطات طالبان الأفغانية بالسماح لـ”عناصر إرهابية” باستخدام أراضيها.

تأتي تصريحات شريف في حين أُغلقت المعابر الحدودية الرئيسية بين باكستان وأفغانستان، الأحد، بعد مواجهات اندلعت ليلا في أعقاب اتهام طالبان إسلام أباد بتنفيذ ضربات جوية هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين.

مقتل جنود باكستانيين

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أفغانستان أعلنت أنها قتلت 58 جنديا باكستانيا في عمليات حدودية الليلة الماضية.

جاء ذلك ردا على ما وصفته أفغانستان بانتهاكات متكررة لأراضيها ومجالها الجوي. وكانت السلطات الأفغانية قد اتهمت باكستان، في وقت سابق، بقصف العاصمة كابول وسوق في شرق البلاد. ولم تعلن باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن قوات أفغانية سيطرت على 25 موقعا تابعا للجيش الباكستاني، وقتلت 58 جنديا وأصابت 30 آخرين.

وأضاف مجاهد خلال مؤتمر صحفي في كابول “الوضع على جميع الحدود الرسمية والخطوط الفعلية لأفغانستان تحت السيطرة الكاملة، وتم منع الأنشطة غير القانونية بشكل كبير”.

وذكرت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أن قواتها أجرت “عمليات انتقامية وناجحة” على طول الحدود.

وتابعت الوزارة “إذا انتهك الجانب المقابل مرة أخرى سلامة أراضي أفغانستان، فإن قواتنا المسلحة مستعدة بشكل كامل للدفاع عن حدود البلاد، وسترد بقوة”.

إغلاق معابر حدودية

وفي السياق، أفاد مسؤولون محليون بأن المعبرين الحدوديين الرئيسيين لباكستان مع أفغانستان، في طورخم وتشامان، أُغلقا اليوم الأحد.

وقال مسؤولون محليون إنه تم أيضا إغلاق ثلاثة معابر صغيرة على الأقل في خارلاتشي وأنجور أدا وغلام خان. ولأفغانستان حدود طولها 2600 كيلومتر مع باكستان.

ولم يصدر تعليق بعدُ من كابول بشأن إغلاق المعابر. وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد قالت، في وقت سابق، إن عمليتها انتهت عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤول أمني باكستاني، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، إن الغارات الجوية الباكستانية، التي لم تعترف إسلام أباد رسميا بتنفيذها، استهدفت زعيم حركة طالبان باكستان في كابول يوم الخميس. ولم يُعرف مصيره حتى الآن.