حماس: اتصالات مكثفة لتحسين قوائم الأسرى.. وتسليم أسرى الاحتلال سيتم عبر 3 محاور

كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء خلال الساعات الماضية في إطار الجهود المبذولة لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن الصفقة المرتقبة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصدر في تصريح خاص للجزيرة، إن الوسطاء ما زالوا يعملون من أجل التوصل إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى، رغم استمرار رفض الاحتلال لبعض الأسماء التي طرحتها فصائل المقاومة ضمن القوائم النهائية.

إطار زمني للإفراج عن الأسرى

وأوضح المصدر أن فصائل المقاومة الفلسطينية جددت التزامها بالإفراج عن أسرى الاحتلال وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه في المباحثات الجارية، مؤكدا أن المقاومة أنهت عمليات الإحصاء النهائية للأسرى الأحياء داخل قطاع غزة، وجرى توزيعهم على نقاط محددة في أنحاء القطاع تمهيدا لبدء عملية التسليم.

وأضاف أن وفدي المقاومة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيعقدان اجتماعا مهما الليلة للاتفاق على الآلية النهائية لتسليم أسرى الاحتلال، بما يضمن تنفيذ العملية وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها عبر الوسطاء.

3 محاور لتسليم الأسرى

وأشار القيادي في حماس إلى أن عملية التسليم ستتم عبر 3 محاور مختلفة داخل قطاع غزة، ضمن خطة منسقة تضمن انسيابية العملية وسلامة الأطراف المشاركة، مؤكدا أن المقاومة تتعامل بجدية ومسؤولية عالية لضمان إنجاز الاتفاق وفق ما تم التعهد به.

استعدادات إسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق اليوم الأحد، بأن الجيش أكمل جميع الاستعدادات اللازمة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، ومن المتوقع الإفراج عنهم جميعا قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المؤشرات تشير إلى أن الإفراج “قد يتم هذه الليلة”، بهدف الانتهاء من العملية قبل زيارة ترامب.

فيما نقلت وكالة رويترز عن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قوله، ظهر اليوم الأحد، بأن عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ستتم “في أي لحظة الآن”.