داخلية غزة: فتح باب العفو لأفراد العصابات “غير المتورطين بالدماء” لتسوية أوضاعهم

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، فتح باب “العفو العام أمام كل من التحق بعصابات إجرامية ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل”.

ودعت الوزارة في بيان، نشرته عبر تطبيق تليغرام، الراغبين في الحصول على العفو إلى تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع، وذلك “لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي”.

وأوضح البيان أن المهلة تبدأ من “صباح الاثنين (13 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، وحتى نهاية يوم الأحد (19 أكتوبر 2025)”.

وحذرت الوزارة “كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون”، من اتخاذ “الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون”، مؤكدة أنه لن “يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف”.

وذكرت الوزارة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالًا خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وقد التحق ببعض هذه العصابات أفراد لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم.